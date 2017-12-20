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Эльбай Гасымзаде вновь избран председателем Союза архитекторов

2017-12-20 13:43 | www.apa.az | 7

Эльбай Гасымзаде вновь избран председателем Правления Союза архитекторов.

Как сообщает АПА, решение об этом было принято на XIX съезде Союза, который прошел в Азербайджанской Государственной филармонии. Протестов в связи с выдвижением Э.Гасымзаде на съезде отмечено не было.

Э.Гасымзаде выразил благодарность участникам съезда: «Я всегда доверял вам, чувствовал вашу поддержку. Спасибо, что верите мне».

На съезде выступил помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Али Асадов. Он отметил, что работа Э.Гасымзаде была высоко оценена государством.

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