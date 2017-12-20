Karlov suikastında FBI'ın tuhaf merakı

2017-12-20 11:00 | www.trend.az | 1

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında FETÖ izinin çıkmasının ardından, cinayetin yıldönümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ üyesi polis Mert Altıntaş’ın ‘gmail’ hesabında silinen yazışmalar için Google’a yaptığı başvuru sonuçsuz kalırken, FBI’ın soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Adliye kaynaklarından alınan bilgiye göre FBI, Karlov suikastı dosyasına karşılık Altıntaş’ın mailindeki bilgileri vermeyi teklif etti. Tetikçinin FETÖ’deki abisinin de ByLock kullandığı belirlendi.

Tetikçi Altıntaş’ın gmail hesabındaki yazışmaların suikasttan 2.5 saat sonra IP numarası sanal ortamda oluşturulan bilgisayar tarafından silindiği tespit edilmişti. Savcılık, ABD merkezli Google’dan silinen e-mailler için yardım istedi. Ancak şirket mesajların geri döndürülemez şekilde silindiğini bildirdi. Bunun üzerine FBI’dan yardım istendi. Savcılık yetkilileri FBI’ın Türkiye’deki temsilcisinden hem silinen yazışmaların geri getirilmesi hem de Altıntaş’ın sosyal medya hesaplarının geriye dönük incelenmesini talep etti. Talebe olumlu yaklaşan FBI yetkilileri ‘gmail’ hesabının şifresi için mahkemeden karar alacaklarını belirtti.

Adliye kaynakları, Altıntaş’ın ‘gmail’ hesabında silinen yazışmalar için savcılığın başlattığı sürecin FBI’dan gelen yeni bir taleple tıkandığını belirtti. Buna göre, FBI yetkilileri soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili ‘gmail’ hesabına Mart ayında tedbir koydurduklarını belirterek “e-mail yazışmaları karşılığında dosyadaki tüm dijital kayıtları verin” teklifinde bulundu. Savcılık tarafından ‘garip’ olarak nitelendirilen talep geri çevrildi. Ancak dosya pazarlığı reddedilen FBI’ın Adalet Bakanlığı ve Emniyet üzerinden verilere ulaşma ısrarı sürünce savcılık ek önlem aldı. Emniyet ve adliyedeki ilgili tüm birimlere, dosyadaki gizlilik kararı hatırlatılarak hiçbir bilgi veya kaydın resmi kimliği olsa dahi üçüncü taraflarla paylaşılmaması yönünde talimat verildi.

SUİKAST ABİSİNDE BYLOCK ÇIKTI