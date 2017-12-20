Помощник президента: «Сельское хозяйство проигрывает конкуренцию с другими отраслями»

2017-12-20 13:46 | www.apa.az | 6

В Азербайджане в сельском хозяйстве заняты около 38% населения.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил помощник президента по вопросам аграрной политики Азер Амирасланов. По его словам, по сравнению с другими отраслями сельскохозяйственный сектор более привлекателен для привлечения инвестиций. «Сейчас особенно актуально создание системы страхования в этой сфере. Правильное использование земли является приоритетом в нашей государственной политике. Если провести сравнение, то сельское хозяйство проигрывает конкуренцию с другими отраслями. Здесь значительно ниже уровень доходности, и поэтому государство оказывает постоянную поддержку сельскохозяйственному сектору».