Президент: «Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом» - ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 13:49 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, турецкий министр подчеркнул значение многочисленных взаимных визитов и встреч в дальнейшем укреплении двусторонних связей между нашими странами. С удовлетворением вспомнив предыдущую встречу с президентом Ильхамом Алиевым и открытие в этом году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Мовлут Чавушоглу выразил надежду на реализацию важных проектов под руководством глав государств и в последующие годы. Коснувшись значения трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции, Ирана, Мовлут Чавушоглу выразил уверенность в том, что эти встречи будут продолжаться и в будущем.

Отметив высокий уровень азербайджано-турецких двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость регулярных взаимных визитов высокого уровня для укрепления связей. Глава государства отметил важность того, что наши страны постоянно поддерживают друг другу и всегда находятся рядом друг с другом. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение проводимой сегодня в Баку трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции, Ирана с точки зрения укрепления сотрудничества.

Коснувшись открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, глава государства оценил это как важное мероприятие не только регионального, но и международного уровня.

На встрече было подчеркнуто значение успешно реализуемого проекта TANAP.

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10:32

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Мовлутом Чавушоглу.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.