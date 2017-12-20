Сурая Агаева раскрыла редкие факты из истории музыкальной культуры Азербайджана (ФОТО)

2017-12-20 16:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбульском университете прошел международный симпозиум "Хусейн Садеддин Арель и Тюркская музыка", организованный Институтом Тюркских исследований. В качестве члена Научного комитета симпозиума были приглашена ведущий научный сотрудник Института Архитектуры и искусства НАНА Азербайджана, заслуженный деятель искусств, член Союза композиторов Азербайджана (СКА), музыковед-востоковед Сурая Агаева, которая выступила с докладом "О публикациях по истории музыки средних веков в Стамбульском журнале «Мусиги Меджмуаси»", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

"Организаторы и многие участники этого симпозиума были знакомы с деятельностью азербайджанского учёного, когда она была научным консультантом и заместителем главного редактора журнала "Мусиги Меджмуаси", основанного Хусейном Арелем. Однако, являясь специалистом в области медиевистики и музыкального источниковедения, Сурая Агаева не ограничилась рамками публикаций в журнале. Она отметила встречающиеся несоответствия в публикациях некоторых современных авторов между приведенными ими фактами по истории музыки средневекового Востока и подлинными фактами, имеющимися в первоисточниках – рукописях трактатов Фараби, Урмави и Абдулгадира Мараги. Ученый подчеркнула важность изучения этих трактатов непосредственно по первоисточникам самими музыковедами. И только в результате сравнительного анализа рукописей, написанных на арабском, фарси и тюркском языках арабским алфавитом, возможно создание наиболее достоверной истории музыки прошлых веков", - говорится в сообщении.

Участники симпозиума, ведущие специалисты по тюркской музыке из Великобритании, Германии, Греции, Туниса, Узбекистана и Турции с большим интересом и вниманием слушали выступление музыковеда из Азербайджана. За участие и весомый вклад, внесенный в работу международного симпозиума, Сурае Агаевой был вручён благодарственный сертификат от организаторов Стамбульского форума.

Отметим, что свой юбилейный, 2017 год, связанный с 70-летием со дня рождения и 45-летием научной деятельности, Сурая Агаева отметила циклом из шести научных выступлений на престижных международных конгрессах, симпозиумах, конференциях.

Разнообразие проблем, освещенных в докладах, имело очень важную, объединяющую,особенность - выявление редких фактов из истории музыкальной культуры Азербайджана и их обнародование на широкой научной международной арене.

В марте ученый представила на XX Конгрессе международного музыковедческого общества в Токио (Япония) малоисследованную тему "О взаимосвязи теории и практики в средневековых трактатах о музыке", в которой была отмечена выдающуяся роль учёных-музыкантов Азербайджана Сафиаддина Урмави и Абдулгадира Мараги в развитии музыкальной культуры Востока. Она также вручила в дар Токийскому университету искусств уникальное авторское издание "Энциклопедию Азербайджанского мугама".