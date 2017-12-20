Европейский суд признал Uber транспортной компанией

2017-12-20 16:13 | www.trend.az | 6

Судебные претензии к Uber выдвинули в 2014 году таксисты Барселоны, обвинившие сервис в работе без лицензии на оказание транспортных услуг

Американская Uber Technologies Inc. (№52 в рейтинге крупнейших частных компаний США) потерпела серьезное поражение в Европейском суде, который рассмотрел иск испанских таксистов и признал Uber транспортной компанией, а не технологическим сервиcом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на агентство Bloomberg.

Европейский суд (European Court of Justice) в Люксембурге постановил, что в Европе работа Uber Technologies Inc. должна регулироваться как деятельность компании такси, а не как приложение. «Предоставляемый Uber сервис по связи людей с непрофессиональными водителями относится к услугам в сфере транспорта. Страны-члены ЕС вправе регулировать условия предоставления этой услуги», — отмечается в решении, которое размещено на сайте суда.