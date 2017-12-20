Azerbaycan-Türkiye-İran Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı başladı

2017-12-20 11:36 | www.trend.az | 1

Azerbaycan-Türkiye-İran Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı başladı. Toplantı öncesi bakanların tek taraflı görüşü yapıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le de ikili görüşme gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.

Dün Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın beşincisinin 20 Aralık 2017 tarihinde Bakü’de düzenleneği bildirilmişti.

Açıklamda “Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantı mekanizması, bölgesel konularda üçlü formatta görüş alışverişinde bulunulmasına imkan tanımakta, karşılıklı yarar temelinde işbirliği anlayışının geliştirilmesine, bölgesel refah, istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır” ifad edilmekte.

Toplantı kapsamında üç ülkeyi ilgilendiren ortak konularda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi imkânları üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak, daha evvel yapılan toplantılarda alınan kararlar gözden geçirilecektir.