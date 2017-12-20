Гурбан Гурбанов: «Нам бы не хотелось встретиться со сборной Армении»

2017-12-20 14:11 | www.apa.az | 6

Сегодня на стадионе «Байыл Арена» в Баку было проведено заседание Исполнительного комитета (ИК) Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Как сообщает apasport.az, после окончания заседания была организована пресс-конференция члена ИК, главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.

- Первый контрольный матч состоится в Грузии. Это символично, или является случайностью?

- Нами согласовано проведение первого контрольного матча с Грузией. Но может случиться так, что перед этим в Анталии мы встретимся с какой-то другой командой.

- Вам бы хотелось, чтобы контрольные игры проводились за пределами Баку?

- Нужно посмотреть, в каком состоянии находятся стадионы, имеющиеся в районах. Мы должны стремиться к тому, чтобы у нас был футбол в этих регионах. Потом можно подумать об этом. Это дело будущего.

- Сколько контрольных игр предусмотрено провести до начала Лиги наций?

- Мне бы очень хотелось, чтобы игр было много. Запланированы сборы и в марте и мае. Найти соперников трудно. Мы постараемся сделать так, чтобы игр было много.

- Вы тоже продолжите политику натурализации?

- В футболе надо обязательно искать самое лучшее. Если у нас есть свои футболисты, то мы будем максимально пользоваться этим.

- Чем вы руководствовались, когда рекомендовали тренеров сборных?

- Мы столкнулись с трудностями. Начну с Рашада. Он хорошо знает мою футбольную философию. Мы отдали предпочтение молодёжи, так как знаем потенциал каждого из них. Возможно, будет трудно, тяжело. Каждый из них скоро получит категорию «PRO». Заур Гашимов долго работал рядом со мной. Вугар Мамед имеет многолетний стаж работы в сборных.

- Много ли будет изменений в составе сборной?

- Шанс попасть в сборную будет у каждого футболиста. В зависимости от соперника возможны изменения. Возможно, мы будем производить 4-5 замен в каждой игре. Можем и не вызвать несколько человек из прежнего состава.

- У будут новые помощники?

- Да, возможно у меня будут 1 или 2 новых помощника.

- Вы будете учитывать чемпионат футболиста при вызове в сборную?

- К сожалению, некоторые наши футболисты не играют в основном составе в своих клубах. Наверное, вы увидите новые имена.

- Вы намерены обратиться в ФИФА для выступления в 3-ей команде Рауфа Алиева, ушедшего из «Кукеси»?

- Это не входит в мою компетенцию. Рауф может продолжить карьеру в «Кешля». Честно говоря, меня сильно огорчило то, что Рауф оказался в таком положении.

- В последние дни в прессе появились материалы о вашем заработке. Было бы интересно узнать ваше мнение об этом...

- Деньги меня не интересуют. Я и в годы футбольной карьеры не требовал денег у руководителей. Хочу с гордостью служить нашему футболу. Нам нужно развивать определённые области. Мы обсудили этот вопрос с Эльхан муеллимом.

- Когда будет известен главный тренер U-16?

- У нас ещё есть время. Мы будем привлекать футболистов U-16 в U-17. На сегодняшний день важнее 21-, 19- и 17-летние. У нас есть время для решения вопросов, связанных с 18- и 16-летними. Возможно, такая ситуация сохранится до мая.

- Есть проблемы в связи с натурализацией. Вы можете в какой-то степени пренебречь своими принципами с учётом важности результата?

- Мне очень хочется, чтобы азербайджанские футболисты поднялись на высокий уровень. Очень важно, чтобы они прогрессировали. Кто играет в их окружении? Когда я пришёл в «Карабах» там единственным легионером был Адмир Тели. Постепенно мы привлекли новых легионеров. Если бы под моим руководством играли исключительно местные футболисты, то, наверное, вы больше уважали бы меня. Но при наличии проблем на какой-то позиции важно решить их. Например, у нас в «Карабахе» были травмированы 4 защитника. У нас есть такая проблема, несмотря на наличие легионеров. Думаю, что вы нормально воспримете моё решение. Мне очень хочется, чтобы мы добились успеха с азербайджанскими футболистами. Но мы представляем свою страну. Будем стремиться к здоровой конкуренции на всех позициях. Возможно, будут произведены некоторые изменения. Ещё неизвестно, когда вернётся Бедави Гусейнов. Для прогресса других игроков те, кто окружают их, должны быть здоровы.

- Ровнаг Абдуллаев рассказал о ЧЕ-2020. Что потребовало от вас руководство АФФА и что вы пообещали им?

- Мои принципы заключаются в том, что нужно использовать свой шанс. Если у нас есть шанс выйти из Лиги наций, то мы постараемся воспользоваться им. Мы хотим, чтобы в сборных всё шло поэтапно. Нам нужно так подготовить игроков в младших возрастных группах, чтобы они сохраняли стабильность. На сегодняшний день родители футболистов очень мешают им. Я знаю нескольких таких игроков. Мы должны формировать правильный подход к футболу даже у их родителей. Я побывал в академии «Челси». Их самая большая проблема была связана с родителями. С ними проводятся отдельные встречи. Наряду с детьми команду должны любить и их родители, окружающие. Если мы не исправим человеческие качества ребёнка, то из него никогда не получится хороший футболист.

- Многие клубы недовольны лимитом. Каково ваше мнение?

- Я не раз отвечал, что для придания стабильности любой системе нужно прибегать к некоторым вариантам. АФФА тоже воспользовалась определёнными вариантами для создания правильной системы. На данный момент мы не полностью сформировали её. Сейчас я не смогу ответить на этот вопрос. Этот вопрос будет обдуман на следующий сезон. Мы обсудим большой круг вопросов с руководством АФФА, даже будем искать пути для развития клубов. Мы посмотрим, при какой системе обрели больше футболистов. Нужно с уважением относиться к мнению каждого.

- Говорят, что одним из ваших главных условий было увеличение количества команд. Но из слов Ровнаг муеллима следует, что в чемпионате снова будет 8 команд...

- Нет, он этого не говорил. Он рассказал о прошедших сезонах. Я тоже хочу, чтобы у нас было больше команд. Но если команды будут выходить из чемпионата, не доиграв сезон, если в I дивизионе будут договорные игры, то лучше пусть их вообще не будет. Если мы увидим, что 10 команд готовы, то обсудим это.

- Мы можем встретиться со сборной Армении в Лиге наций...

- Нам не хотелось бы встретиться с представителем вражеской страны. Думаю, что мы можем встретиться с ними только в финале. Независимо от соперников мы постараемся воспользоваться этим.

- Будут ли произведены какие-то изменения в системе игры «Карабаха»?

- У нас мало времени. «Карабах» моя команда, мы постоянно бываем вместе. А в сборной мы собираемся несколько раз. Общие требования будут такими же. Система будет меняться в зависимости от соперников. Я имею полуторагодичный контракт с «Карабахом». Мы не обсуждали это. Совмещать работу на двух должностях очень трудно. Но я должен постараться оправдать это доверие.

- Будет ли какая-то система вознаграждения в сборной?

- Какая-то система будет. Мы ещё не обсудили это с руководством. Я не хочу, чтобы о выплачиваемой премии знали все. Я не зарюсь на чужие деньги. Мы стараемся, чтобы каждый получал по труду.