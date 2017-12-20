ЕС предложил Великобритании переходный период после Brexit в 21 месяц

2017-12-20 16:28 | www.trend.az | 7

Евросоюз предложил Великобритании переходный период после выхода из сообщества в 21 месяц вместо двух лет - с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в опубликованном в среду пакете предложений Еврокомиссии по второй фазе переговоров с Лондоном, передает ТАСС.

"Великобритания станет третьей (посторонней) для ЕС страной с 30 марта 2019 года. Переходный период должен быть точно определен во времени и не должен продолжаться дольше 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Европейский дипломатический источник пояснил ТАСС логику отказа Брюсселя давать Лондону по его просьбе переходный срок в два года. Согласно решению саммита ЕС 14-15 декабря, в ходе переходного периода ЕС готов оставить Великобританию членом европейского рынка при условии, что Лондон продолжит вносить в полном объеме средства в европейский бюджет, в размере своих согласованных взносов, выполняя все законы и директивы ЕС, в том числе новые, оставаясь исключенным из процесса принятия решений в Евросоюзе.

"У ЕС есть утвержденный семилетний перспективный бюджет (на период с 1 января 2014 по 31 декабря 2020 года), в котором четко определены финансовые обязательства Великобритании. Таким образом, до 31 декабря 2020 года Лондон просто должен будет выплачивать свой взнос, который четко определен, в бюджет ЕС. В то же время платежи после 1 января 2021 года еще не зафиксированы, поэтому ограничение переходного периода этой датой позволит избежать неопределенности и тяжелых переговоров о размере выплат после 2020 года", - отметил источник.