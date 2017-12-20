БВШН избран лучшим вузом 2017 года

2017-12-20 14:21 | www.apa.az | 7

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) заканчивает 2017 год с большими успехами и отличными результатами.

Как сообщили АПА в БВШН, согласно результатам исследования, проведенного на странице «Azərbaycan Universitetləri» в социальной сети Facebook, а также опроса среди студентов и других членов этого онлайн-сообщества, Высшая школа признана лучшим вузом среди действующих в стране высших учебных заведений. Итоги и данные, полученные в ходе опроса и исследования, представлены ниже.

- Бакинская Высшая школа нефти она опережает другие вузы с точки зрения оснащения материально-технической базы и наличия социальной инфраструктуры. Первого мая 2017 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в торжественном открытии нового кампуса вуза, который оснащен в соответствии с самыми высокими стандартами и в котором созданы все условия для учебы, отдыха и социальных мероприятий, включая современные лаборатории и аудитории с новейшим оборудованием, спортивно-оздоровительный комплекс и новые студенческие здания. В своем выступлении глава государства высоко оценил успешную работу Высшей школы.

- По данным Государственного Экзаменационного Центра, по сравнению с другими высшими учебными заведениями Азербайджана, в БВШН был самый высокий проходной балл для поступления в вуз в этому году – 679 баллов.

- Сто процентов абитуриентов, поступавших в Высшую школу по трем специальностям – «Инженер-нефтяник», «Инженер-химик» и «Инженер по автоматизации процессов», сумели стать студентами после первого тура экзаменов.

- Самой востребованной стала специальность инженера по автоматизации процессов: для поступления на учебу в БВШН по этой специальности нужно было набрать не меньше 685 баллов, что стало рекордом по стране. По данным Государственного Экзаменационного Центра, эта профессия в 2017 году получила титул «Специальность года».

- По итогам вступительных экзаменов в 2017 году, все семь абитуриентов, поступавших по первой группе специальностей и набравших 700 баллов, выбрали для получения высшего образования БВШН.

- Высшая школа стала рекордсменом и по числу студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностей и ставших Президентскими стипендиатами. В этом году ими стали 24 первокурсника.

- Трудоустроены и первые выпускники БВШН, окончившие вуз в 2017 году: 94 процента из них сегодня работают в крупных отраслевых компаниях. Остальные продолжают учебу в магистратуре и докторантуре в Азербайджане, а также в престижных университетах Европы и США.

Достижение таких впечатляющих успехов за шесть лет деятельности – отличный результат для высшего учебного заведения. Желаем, чтобы в следующем году Бакинская Высшая школа нефти добилась еще более крупных побед.