Бакинская декларация: Необходимо усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и насильственным экстремизмом

2017-12-20 14:24 | www.apa.az | 6

«Необходимо усилить сотрудничество в сфере борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом оружия, наркотических средств и их распространителями, торговлей людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и незаконной миграцией».

Как сообщает АПА, об этом говорится в Бакинской декларации об итогах пятой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.

В документе, подписанном Азербайджаном, Ираном и Турцией, по инициативе Исламской Республики Иран была отмечена резолюция СБ ООН A/RES/68/127 «Мир против насилия и насильственного экстремизма».