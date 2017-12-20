Окружайте себя красотой вместе с телевизорами Samsung UHD TV

2017-12-20 10:10 | www.oxu.az | 6

Стремление окружать себя красивыми вещами заложено в самой природе человека. Прекрасным тому доказательством могут служить наскальные рисунки Гобустана, которым более 25 000 лет. Доисторические люди пытались декорировать свои жилища рисунками и мастерили украшения. Даже примитивное сознание тех людей восхищалось красотой и пыталось воссоздать ее вокруг себя. Как и наши предки, испокон веков мы с трепетом относимся к дизайну нашего дома, стараясь покупать подходящие друг к другу мебель и технику, чтобы все это вместе создавало уют, к которому хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня. Оказывается, вещи, которые мы видим каждый день, самым непосредственным образом влияют на ощущение счастья.

Поэтому Samsung создает не только современную многофункциональную технику, но и вдохновляет в нее жизнь эстетикой и дизайном. Как можно, например, обычный смарт ТВ превратить в произведение искусства? А Samsung это удалось. При всей своей высокотехнологичности, телевизоры UHDTV даже в выключенном состоянии - настоящее украшение любого пространства. Дизайн телевизора безупречен с любого ракурса - невероятно тонкий корпус, минималистичная металлическая рамка и элегантная подставка.

Со стороны может показаться, что изогнутый экран - это своего рода дизайнерская фишка, но все устроено гораздо сложнее. Изогнутый экран позволяет задействовать периферическое зрение, создавая ощущение полного погружения в реальность. Вот почему изогнутый телевизор будет казаться больше, а изображение на нем – более качественным. Красивые линии и плавные изгибы - это не просто дизайнерское решение, а целая наука, основанная на строении человеческого глаза. Повторяя форму глаза, углы экрана равноудалены от зрачка, а изображения воспринимаются четче. Края телевизора становятся ближе к вам, и создается более широкое поле зрения.

Изогнутый экран имеет глянцевую поверхность и окантован довольно тонкой рамкой из весьма качественного полированного пластика, который визуально воспринимается как металл. Толщина рамки небольшая, а экран за счет зеркальной поверхности под одними углами обзора выглядит черной, а под другими, как бы совсем растворяясь, отражает окружающую обстановку. В глубину эта рамка чуть толще, но тоже «металлическая», отчего, даже при взгляде практически сбоку, кажется, что телевизор не толще одного дюйма.

Можно, конечно, поставить такую красоту в гостиной и любоваться ею, но не стоит забывать, что Samsung UHD TV - это современный мультимедийный центр. Можно не просто смотреть любимые фильмы на телевизоре, а смело серфить в просторах интернета или просматривать контент с смартфона. Приглашайте друзей на футбольные матчи прямо у вас дома, поверьте, все останутся довольными, ведь с огромным количеством высокотехнических функций картинка будет настолько реальной, что вы буквально ощутите себя на стадионе Камп Ноу.

Кто сказал, что нужно жертвовать красотой во имя высокой науки? Samsung доказал - современные технологии могут быть замечательным украшением вашей квартиры. Цените искусство и любите новые технологии? Попробуйте Samsung UHD TV в действии!

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