Гость Trend - экcперт Фонда ООН в области народонаселения Моника Дас Гупта

2017-12-20 16:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее поколение в Азербайджане при достижении возраста выступления в брак может столкнуться с проблемой соотношения числа девушек и парней, на восемь парней может приходиться одна девушка.

Об этом Trend сказала приглашенный эксперт Фонда ООН в области народонаселения, профессор Университета Мерилэнд, исследователь в области демографии Моника Дас Гупта.

По ее словам, в Азербайджане самый высокий показатель нарушения полового соотношения после Китая

Дас Гупта добавила, что по сравнению с Китаем процесс нарушения полового соотношения в Азербайджане начался позже.

Дас Гупта сообщила, что в настоящий момент на каждые 100 девушек в Азербайджане приходится примерно 114 парней.