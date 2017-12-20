Новруз Мамедов: За возникшую сегодня на международной арене напряженность несет ответственность и Financial Times (версия 2)

2017-12-20 16:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Financial Times является одним из печатных органов на Западе, ведущих себя как коварные и предвзятые акторы международных отношений.

Об этом в среду на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

«К сожалению, за последние два-три десятилетия ряд печатных органов на Западе стал вести себя как акторы международных отношений. Причем как коварные и предвзятые акторы. Одним из них является Financial Times. Но настало время понять одну истину, что печатный орган, занимающийся распространением лживой, клеветнической, предвзятой информации, утрачивает миссию быть печатным органом.

Несомненно, что в этом ряду и Financial Times, и в возникшей сегодня на международной арене напряженности есть и его ответственность.

Если у вас действительно есть претензии, связанные со справедливостью, то предъявите объективные расследования, связанные с гибелью сотен тысяч невинных людей в различных странах мира за последние 20-30 лет! Не хватает сил или… «осчастливили» Ближний Восток, проблемой которого занимаетесь годами?

Эти два нерадивых автора, ни разу не побывавшие в Азербайджане, не имеющие представления о реальности, закрывающие глаза на информацию о Ягланде, распространенную в его стране, не стесняясь, считают себя профессорами, независимыми экспертами», - написал Новруз Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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