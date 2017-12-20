Министр: «В Азербайджане избыток рабочей силы»

2017-12-20 14:25 | www.apa.az | 6

«Сегодня в Азербайджане избыток рабочей силы».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. По его словам, исследования, проведенные специальной рабочей группой Министерства труда и социальной защиты населения, показали, что как и в предыдущие годы, в Азербайджане должен продолжаться процесс создания новых рабочих мест со средним доходом. «С улучшением экономического положения страны за последние годы увеличился прирост населения, и как следствие - число трудоспособного населения в разы превышает количество рабочих мест, которые планируется открыть в рамках реализации стратегических дорожных карт. Проблему избытка рабочей силы можно решить путем реализации ряда программ - организации фрилансерской деятельности, сменной работы, создания программ самозанятости и повышения квалификации рабочей силы для ее последующего экспорта за рубеж».