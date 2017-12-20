Сколько школьники будут отдыхать на Новый год?

2017-12-20 10:16 | www.oxu.az | 6

В Министерстве образования назвали продолжительность выходных дней для учащихся средних школ в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Oxu.Az, заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов сказал Trend, что так как 30 декабря приходится на субботу, то школьники с 6-дневной учебной неделей в этот день придут на занятия как обычно, а для учащихся с 5-дневной учебной неделей занятия завершатся 29 декабря.

По словам Дж.Валехова, так как в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года 31 декабря и 1,2,3 января считаются в стране нерабочими, то в эти дни занятия в школах проводиться не будут. Таким образом, в школах с 5-дневной рабочей неделей школьники будут отдыхать в общей сложности 5 дней – 30,31 декабря и 1, 2, 3 января, а в школах с 6-дневной рабочей неделей – 4 дня – 31 декабря и 1, 2, 3 января. Занятия во всех школах возобновятся 4 января.

Напомним, что зимние каникулы в школах пройдут 27-31 января (5 дней).

Э.Ш.

