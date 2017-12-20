Шестиклассники сдают экзамены

2017-12-20 10:25 | www.oxu.az | 7

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 и 21 декабря проведет мониторинговые экзамены по азербайджанскому (русскому) языку и математике для учащихся 6-ых классов общеобразовательных учреждений в Баку и Сумгайыте.

Как сообщили Oxu.Az в Центре, мониторинговые экзамены охватят в общей сложности 49 школ. Экзамен по азербайджанскому языку должны сдать 3609 школьников, по русскому языку 2454 школьника, по математике – 3635 школьников.

Экзамен по азербайджанскому (русскому) языку пройдет сегодня. Экзамен начался в 10:00 и продлится 2 часа. Полтора часа школьники будут отвечать на тестовые задания открытого типа, а в последние полчаса – писать сочинение (эссе).

Экзамен по математике пройдет 21 декабря. Он начался в 10:00 и продлится полтора часа.

Э.Ш.

