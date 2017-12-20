Грузия разместила на своей территории французские ПВО

2017-12-20 16:43 | www.trend.az | 6

Французская система противовоздушной обороны уже размещена в Грузии, заявил в среду министр обороны Леван Изория на комитетских слушаниях в парламенте, передает РИА Новости.

Соглашения между Грузией и Францией о закупках системы противовоздушной обороны были подписаны еще летом 2015 года. Министр в текущем году несколько раз посещал Францию, где провел переговоры с коллегами по данному вопросу и осмотрел заводы, выпускающие противовоздушные системы.

"Мы приобрели техническое оборудование, которое уже находится в Грузии… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках первой фазы сотрудничества наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить работу над второй фазой с нашими французскими коллегами", — заявил министр.