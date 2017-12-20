Стало известно, когда EgyptAir сможет возобновить полеты в Москву

2017-12-20 16:43 | www.trend.az | 6

Египетская авиакомпания EgyptAir сможет возобновить полёты в Москву по мере своей готовности после Указа президента РФ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов во время рабочей поездки в Волгоград, передает РИА Новости.

"Лучше обратиться непосредственно к египетской авиакомпании, но, как я и говорил, юридические ограничения на полеты будут сняты с момента подписания Указа президента. Дальше уже по готовности самих компаний, соответствующих соглашений с аэропортовыми службами, как непосредственно в Каире, так и в Москве", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о дате начала полётов в Москву египетской авиакомпании.

По словам Соколова, проект указа президента РФ уже внесен министерством транспорта в правительство РФ.

Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.