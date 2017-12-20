Президент Ильхам Алиев наградил художника Омара Эльдарова орденом «Гейдар Алиев» - ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 15:15 | www.apa.az | 5

20 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил народному художнику, скульптору Омару Эльдарову орден «Гейдар Алиев».

Как сообщает АПА, Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника, скульптора Омара Эльдарова с предстоящим юбилеем, пожелал ему новых творческих успехов. Отметив, что уже несколько десятилетий творчество Омара Эльдарова радует всех нас, глава государства подчеркнул, что созданные им произведения стали образцами материальной культуры нашего народа. Президент Ильхам Алиев сказал, что созданные Омаром Эльдаровым произведения известны в нашей стране, а также во многих бывших советских республиках. Отметив, что великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил творчество Омара Эльдарова, глава государства подчеркнул, что созданные им произведения являются образцом высокой культуры. Глава государства с удовлетворением отметил, что Омар Эльдаров, являющийся автором памятников общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и выдающемуся ученому, академику Зарифе Алиевой, а также ряду известных личностей азербайджанской культуры - Мухаммеду Физули, Натаван, Гусейну Джавиду, Узеиру Гаджибейли, Ниязи и другим, прославился далеко за пределами нашей страны, созданные им памятники установлены и в зарубежных странах. Отметив, что высоко оценивается деятельность Омара Эльдарова и как ректора Академии художеств, Президент Ильхам Алиев сказал, что он сыграл большую роль в подготовке молодых кадров. Глава государства подчеркнул, что Омар Эльдаров достойно служит своей Родине и народу, как человек, обладающий огромным талант, он вызывает большой интерес. Президент Ильхам Алиев отметил, что наше государство всегда высоко оценивало деятельность и заслуги Омара Эльдарова, в 1997 году он был награжден общенациональным лидером нашего народа орденом «Истиглал», в 2009 году - Премией Гейдара Алиева, в 2012 году - орденом «Шараф», а сейчас удостоен высшей награды Азербайджана - ордена «Гейдар Алиев», пожелал ему новых успехов в деятельности и вручил награду Омару Эльдарову.

Народный художник, скульптор Омар Эльдаров выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества и награждение орденом «Гейдар Алиев» и сказал, что гордится этим. С глубоким почтением делясь воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве, Омар Эльдаров подчеркнул, что для него честь быть автором многих памятников общенациональному лидеру, и отметил, что он и впредь будет продолжать служить нашему народу и Родине своим творчеством.