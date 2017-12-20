В Баку муж перерезал горло жене – ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 10:40 | www.oxu.az | 6

Убивший в Баку жену мужчина был задержан при попытке бегства из страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, проживающий в Бинагадинском районе Расим Гара оглы Чалтыков 1965 г.р. на почве семейного конфликта перерезал горло своей жене Арифе Гасан гызы Чалтыковой 1967 г.р. После Р. Челтиков покинул место преступления и пытался сбежать из страны. Однако он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на проходном пункте «Ялама» Гусарского района при прохождении границы с Россией.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

09:27

В Баку совершено жестокое убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, житель поселка Бинагади Расим Чалтыков перезал горло своей супруге Арифе Чалтыковой 1967 г.р. Женщина скончалась на месте.

После убийства Р.Чалтиков хотел бежать из страны, но был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, расследуются причины произошедшего.

Э.Ш.

