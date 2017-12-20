Али Гасанов: Заявления «Financial Times» служат грязным интересам антиазербайджанских кругов за рубежом

2017-12-20 15:34 | www.apa.az | 6

Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к ряду публикаций в издании «Financial Times», посвященных Азербайджану.

А. Гасанов сказал АПА, что заявления в связи с Азербайджаном в статье издания «Financial Times» под названием «Совет Европы отказывается от прав человека?» носят субъективный, предвзятый характер и служат грязным интересам определенных антиазербайджанских кругов за рубежом. То, что «Financial Times» и другие известные издания, которые подключились к искусственно созданной известными кругами кампании по очернениию, избрали своей мишенью Азербайджан, их регулярные выступления с необоснованными обвинениями могут вызывать только сожаление.

Помощник президента сказал, что Азербайджан известен в мире как развивающаяся демократическим путем страна с мощной экономикой, высоким международным авторитетом, толерантностью и стабильностью.

Проводимая президентом Азербайджана политика служит национальным интересам народа Азербайджана и всестороннее поддерживается со стороны общества. Исследования как местных, так и европейских компаний еще раз подтверждают этот факт. Не случайно, что проведенный по заказу программы Восточное партнерство гуманитарной организацией из Голландии АСТ LLC опрос показал, что 81% граждан Азербайджана поддерживают политику власти. Естественно, этот фактор серьезно беспокоит Армению и армянское лобби, а также их покровителей за рубежом. Эти силы, используя все возможности, пытаются нанести удар по престижу Азербайджана, сформировать у международного сообщества отрицательный мнение о нем. То, что такие издания как Financial Timesстали рупором этих кругов является серьезным недостатком, наносит урон независимости транснациональных медиа.



А.Гасанов подчеркнул, что организуемые периодически антиазербайджанские кампании подобного типа уже доказали свою неэффективность, и наша общественность встречает их с иронией. Чем скорое организаторы подобных кампаний и их исполнители поймут бесполезность своих действий, тем больше им удастся сохранить свое лицо.