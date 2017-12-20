Определилась категория освобождаемых от аттестации полицейских – СПИСОК + ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 10:55 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане определена категория сотрудников органов внутренних дел, освобожденных от аттестации.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в «Правилах проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел», утвержденных Кабмином.

Согласно правилам, аттестация не проводится в отношении следующих работников:

- сотрудники, получившие повреждения (ранение, травма, контузия) и ставшие инвалидами в ходе военных операций во имя защиты, свободы и территориальной целостности Родины;

- сотрудники, удостоенные государственных наград и почетных званий за проявленную доблесть во время защиты независимости и территориальной целостности Азербайджана;

- сотрудники, имеющие статус вынужденного переселенца и беженца, трудящиеся на одной должности (профессии) менее пяти лет;

- беременные женщины;

- женщины, находившиеся в социальном отпуске до исполнения трех лет ребенку, и проработавшие после окончания отпуска на соответствующей должности менее года (мужчины в одиночку воспитывающие ребенка),;

- сотрудники, не достигшие 18 лет;

- сотрудники, проработавшие на одной должности фактически менее одного года,;

- сотрудники, прошедшие на одной должности, по меньшей мере, три аттестации, на которых было выявлено их соответствие занимаемой должности.;

- работники, аттестация которых не проводится в случаях, предусмотренных коллективными договорами (соглашениями).

09:40

Кабинет министров утвердил «Правила проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Азербайджанской Республики».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Документ был утвержден с целью исполнения соответствующего указа президента Ильхама Алиева.

Э.Ш.

