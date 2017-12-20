Польша продолжит реформы, несмотря на санкции Евросоюза

2017-12-20 16:54 | www.trend.az | 4

Польша продолжит законодательную реформу, несмотря на санкции Евросоюза, заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции в среду, передает РИА Новости.

Еврокомиссия в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате проведения судебной реформы.

"Я принимаю это решение спокойно. Речь идет о политике, а не о верховенстве закона… Польша является страной, правовым государством. Мы должны продолжить реформу юстиции, — сказал Зебро.

Ранее Еврокомиссия предупреждала Варшаву, что из-за проведения реформы судебной системы в отношении Польши может быть применена седьмая статья договора о Европейском союзе. Для Польши это чревато лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.