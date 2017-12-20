Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу лиц за заслуги в развитии Сумгайыта

2017-12-20 16:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетных званий «Заслуженный инженер», «Заслуженный врач», «Заслуженный журналист», «Заслуженный учитель», «Заслуженный артист», «Заслуженный работник культуры» ряду лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт.

Другим распоряжением главы государства группа лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт, награждена медалью «Терегги».

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