Зачитан приговор сотруднику ГФСЗ, сбившему насмерть супружескую чету

2017-12-20 15:49 | www.apa.az | 6

Сегодня в Суде по тяжким преступлениям завершился процесс над Ахадом Гасановым, обвиняемым в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает АПА , на заседании под председательством судьи Маила Байрамова был зачитан приговор, согласно которому Гасанов осужден на 5 лет и 6 месяцев.

Отметим, что прокурор назначить срок 7 лет и 6 месяцев.

Согласно обвинению, 14 сентября 2017 года на территории Гаджигабульского района А.Гасанов на своем автомобиле «İnfiniti G37» сбил переходящих дорогу Имрана Агаева и его супругу Рагию Азизову. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия. В отношении А.Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.

А. Гасанов являлся советником сектора социального страхования в Агджабединском отделе ГФСЗ.