Ильхам Алиев: «Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвесторов» - ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 16:16 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего вице-президента компании IBM Global Market Эрика Клементи.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента. На встрече Эрик Клемент заявил, что компания IBM заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном. Он также отметил успешное сотрудничество IBM с компанией SOCAR.

И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул наличие широких возможностей для деятельности IBM в Азербайджане. Глава государства отметил, что развитие сектора ИКТ является приоритетной в стране. По его словам, в этой сфере Азербайджан имеет большие достижения. И.Алиев отметил, что Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом и перспективами, является привлекательной страной для иностранных инвесторов. Он выразил уверенность в будущем успешном сотрудничестве между компанией IBM и Азербайджаном.

14:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего вице-президента компании IBM Global Market Эрика Клементи.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента.