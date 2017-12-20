Эльмар Мамедъяров встретился с Чавушоглу

2017-12-20 11:00 | www.oxu.az | 6
В Баку прошла встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили Oxu.Az в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены вопросы связи и регионального сотрудничества между странами.
Отметим, что сегодня пройдет пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджан-Иран-Турция. После встречи планируется проведение совместной пресс-конференции министров.