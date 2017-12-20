Эльмар Мамедъяров встретился с Чавушоглу

2017-12-20 11:00 | www.oxu.az | 6

В Баку прошла встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены вопросы связи и регионального сотрудничества между странами.

Отметим, что сегодня пройдет пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджан-Иран-Турция. После встречи планируется проведение совместной пресс-конференции министров.

Э.Ш.

