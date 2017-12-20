Фахрия Халафова встретится со студентами: Одежда как произведение искусства современного жанра (ФОТО)

2017-12-20 16:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств (АГУКИ) 22 декабря в 13.00 пройдет встреча заслуженного деятеля искусств, дизайнера, преподавателя АГУКИ Фахрии Халафовой под названием "Одежда как произведение искусства современного жанра", сообщает Trend Life.

Главной темой встречи станет знаменательное событие, произошедшее в культурной жизни страны. Как известно, 5 декабря в Санкт-Петербурге прошло подписание соглашения между директором Государственного Эрмитажа, академиком Российской Академии наук Михаилом Пиотровским и заслуженным деятелем искусств Азербайджана, доцентом кафедры моделирования АГУКИ Фахрией Халафовой.

Впервые работы дизайнера из Азербайджана были представлены 8 декабря на открытии Галереи костюма Эрмитажа, а затем вошли в фонд музея.

Два платья с уникальными азербайджанскими орнаментами из коллекции "Восточный магнетизм" были представлены в декабре 2014 года на Фестивале восточной одежды "Oriental Fashion Show" в Париже. Одно из них создано из щелка с орнаментами национального платка кялагаи, который в 2014 году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и расшито драгоценными камнями. Другое, с солнцем в центре и необычной цветовой гаммой, представляет композицию наряда времен Кавказской Албании. Третье платье – из свадебной коллекции дизайнера, создано в стиле рококо 19 века.