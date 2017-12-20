За заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгаит награждена группа лиц

2017-12-20 16:43 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгаит.

Как сообщает АПА, группа лиц награждена медалью «Терегги» за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгаит.

Другим распоряжением главы государства лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгаита, были присвоены почетные звания «Заслуженный инженер», «Заслуженный врач», «Заслуженный журналист», «Заслуженный учитель», «Заслуженный артист» и «Заслуженный деятель культуры».