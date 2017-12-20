Обнародованы дата и повестка последнего в 2017 году заседания Милли Меджлиса

2017-12-20 16:43 | www.apa.az | 6
Последнее в этом году заседание Милли Меджлиса пройдет 29 декабря.
Как сообщает АПА, в повестку дня включено 17 вопросов, среди которых - третье чтение законопроекта «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», ратификация документов между Азербайджаном и некоторыми странами, изменения в Таможенный и Миграционный Кодексы, в законы «О туризме», «О дорожном движении», «О государственной службе», а также обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира.