Российский постпред назвал миграционный кризис "бомбой" для Евросоюза

2017-12-20 11:17 | www.oxu.az | 5

"Миграционный кризис — это бомба замедленного действия для Евросоюза, причем с довольно коротким бикфордовым шнуром".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, так считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат добавил, что с каждым месяцем ситуация становится все острее. Однако, по его мнению, миграционный кризис не приведет к развалу Евросоюза или к выходу отдельных стран из его состава.

"Но легче жизнь европейцев не станет. Я когда-то слышал фразу — "Евросоюз — это сверхдержава образа жизни". Что влечет мигрантов в Евросоюз — образ жизни и, как производная, уровень жизни. Так вот, миграционный кризис подрывает и образ, и уровень жизни в Евросоюзе", - заключил Чижов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь вооруженными конфликтами и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

На решение миграционной проблемы с 2015-го по 2017 год ЕС потратил более 17 миллиардов евро.

Согласно результатам исследования американского центра Pew research Center, доля мусульманского населения Европы к 2050 году может увеличиться до 7-14 процентов даже в случае сокращения миграционных потоков. Число мусульман там может достичь 75,6 миллиона человек. В числе европейских стран с наибольшей долей мусульманского населения останутся Франция, Великобритания, Германия, Швеция и Италия.

Э.А.

