Обнародована дата заседания Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС

2017-12-20 17:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится девятого февраля 2018 года в Брюсселе, говорится в среду в сообщении Еврокомиссии.

Комиссия отметила, что Азербайджан возобновил свое взаимодействие и диалог с ЕС, в том числе путем начала переговоров по новому соглашению для модернизации и активизации партнерства между ЕС и Азербайджаном.

«Азербайджан также приступил к важному процессу диверсификации своей экономики», - сказано в сообщении.

Комиссия далее отметила, что подробности этого процесса указаны в совместном докладе по Азербайджану, опубликованном сегодня Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией. В докладе основное внимание уделяется ключевым событиям и усилиям по реформированию, в частности в согласованных приоритетных областях в контексте участия Азербайджана в "Восточном партнерстве".

В докладе отмечается, что начало переговоров по новому соглашению в феврале 2017 года придало новый импульс сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном.

«Новые направления сотрудничества изучаются по мере возобновления существующего структурированного диалога в рамках действующего соглашения . Усилия Азербайджана по диверсификации экономики также являются хорошей основой для дальнейшего сотрудничества в целях устойчивого социально-экономического развития. Членство во Всемирной торговой организации будет представлять собой значительный шаг вперед в этом отношении », - сказано в сообщении.

Комиссия далее отметилa, что ЕС в полном соответствии с ценностями и обязательствами готов сотрудничать и поддерживать Азербайджан во всех областях, представляющих взаимный интерес.

«Проект "Южный газовый коридор" является лишь одним из примеров такого сотрудничества в интересах как Азербайджана, так и ЕС. Продолжающиеся переговоры по авиационному соглашению между Азербайджаном и ЕС также должны привести к дальнейшему существенному шагу в улучшении взаимодействия между Азербайджаном и странами ЕС. Приоритеты партнерства, обсуждаемые обеими сторонами, также нацелены на расширение сотрудничествa между ЕС и Азербайджаном », - сказали в ЕС.

ЕС также подтвердил, что Азербайджан является важным партнером Европейского союза, независимость, суверенитет и территориальную целостность которого ЕС поддерживает.

ЕС является крупнейшим экономическим партнером Азербайджана, на который приходится 48,6 процента внешнеторгового оборота страны и который обеспечивает наибольшую долю прямых иностранных инвестиций.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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