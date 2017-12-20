Новруз Мамедов: «За сложившуюся на международной арене напряженность ответственность несет и «Financial Times»

2017-12-20 16:50 | www.apa.az | 5

«К сожалению, в последние 2-3 десятилетия ряд органов прессы на Западе начал вести себя как актор международных отношений. Причем как коварные и предвзятые акторы».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в «Facebook» написал помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, заведующий отделом Аппарата Президента Новруз Мамедов.

По его словам, одним из таких медиа органов является «Financial Times»: «Но настало время осознать истину: средство массовой информации, которое занимается распространением ложной,клеветнической и предвзятой информации, перестает выполнять миссию СМИ. Издание «Financial Times», несомненно, одно из них. За сложившуюся на международной арене напряженность ответственность несет и это издание. Если вы действительно имеете претензии к вопросам справедливости и честности, то выложите объективное расследование по поводу гибели сотни тысяч невинных людей в разных странах мира за последние 20-30 лет! Не хватает силенок или… может вы уже «осчастливили» Ближний Восток, вопросами которого занимаетесь годами. Эти два жалких автора, ни разу не побывав в Азербайджане, лишенные малейшего представления о реальности, к тому же закрывающие глаза на информацию про Ягланда, распространённую в его же стране, еще бессовестно мнят себя профессорами и независимыми экспертами».