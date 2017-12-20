При поддержке AccessBank состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»

2017-12-20 17:12 | www.apa.az | 6

19 декабря при поддержке AccessBank состоялось мероприятие под названием «У женщины нет возраста», организованное клубами «Pəncərə» и «Granation».

Ведущая вечера, заслуженная артистка Наргиз Джалилова поприветствовала гостей и отметила, что азербайджанские женщины занимают высокое место среди женщин мира благодаря своему уму, таланту и национально-нравственным качествам.

Затем гостей поприветствовали руководитель клуба «Pəncərə», писатель-публицист Гюнель Анаргызы и учредитель клуба «Granation» Нармин Махмуд, которые рассказали о деятельности своих клубов и цели проведения мероприятия.

Участвовавшая на мероприятии директор Департамента маркетинга Гюнай Джалилова выразила радость видеть вместе более ста прекрасных женщин, и поделилась своими мыслями в связи с мероприятием: «Если раньше роль женщины ограничивалась в основном, воспитанием детей и бытовыми делами, то в наше время женщины широко представлены в государственных структурах, сферах науки, культуры, образования, здравоохранения, спорте и т.д. Жизненный и профессиональный опыт женщин, независимо от их возраста, всегда был высоко ценен и полезен для общества.

С момента своего создания AccessBank в рамках своей деятельности по корпоративной социальной ответственности регулярно осуществляет многочисленные проекты с целью оказания поддержки женщинам. Большинство этих проектов связано с проведением тренингов по финансовой грамотности для женщин-предпринимателей в регионах страны. Особо радует тот факт, что многие женщины, для которых мы провели тренинги в области финансовой грамотности, в настоящее время стали успешными предпринимателями, и мы очень гордимся ими. AccessBank будет и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку нашим женщинам».

На мероприятии также выступили Чингиз Абдуллаев, Фахраддин Манафов и Фаиг Агаев, которые выразили свою признательность за возможность поучаствовать на мероприятии, где присутствуют так много прекрасных и успешных женщин, и отметили исключительную роль женщин Азербайджана в создании и поддержке системы национально-нравственных ценностей.