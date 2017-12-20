Эмираты прекращают авиасообщение с Ираном

2017-12-20 11:26 | www.oxu.az | 4

Объединённые Арабские Эмираты приостанавливают воздушное сообщение между Абу-Даби и Тегераном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщают эмиратские СМИ.

Согласно информации, авиакомпания Etihad Airways вернула пассажирам деньги за билеты на полеты после 23 января 2018 года.

Также сообщается, что с 25 декабря 2017 года по 23 января 2018 года число полетов из Абу-Даби в Тегеран снизится с пяти до двух в неделю.

Ранее МИД ОАЭ заявил, что Иран стремится к распространению хаоса и нестабильности в регионе, совершает кибератаки и угрожает международному судоходству.

«Новая американская стратегия предпримет необходимые шаги для противодействия негативным и неприемлемым иранским действиям во всех проявлениях, включая ракетную программу, которая несет реальную угрозу региону, а также поддержку террористических организаций, таких как "Хезболлах" и хуситы», - говорится в сообщении МИД ОАЭ.

Э.А.

