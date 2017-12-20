Минобороны Грузии заявило о намерении углублять сотрудничество с НАТО

2017-12-20 17:16 | www.trend.az | 5

Министр обороны Грузии Леван Изория подвел итоги сотрудничества с НАТО в 2017 году, отметив положительную динамику и намерение еще больше развивать отношения, передает РИА Новости.

Министр выступил в среду на парламентских комитетских слушаниях. По словам Изория, проведенные в министерстве реформы служат повышению совместимости с НАТО. Изория отметил, что альянс считает Грузию надежным партнером.

"Грузинская сторона выполняет все требования НАТО, мы удовлетворяем необходимые стандарты, наше сотрудничество все больше углубляется… нашим главным национальным приоритетом вновь остается имплементация пакета НАТО (SNGP). В этих рамках у нас есть большой успех с точки зрения совместных учений", — заявил Изория.