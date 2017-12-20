Президент Азербайджана принял президента Фонда этнического взаимопонимания - ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 17:22 | www.apa.az | 6

20 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического согласия США раввина Марка Шнайера.

Как сообщает АПА, в ходе беседы стороны c удовлетворением вспомнили о встрече Президента Ильхама Алиева с президентом Фонда этнического согласия США раввином Марком Шнайером в Нью-Йорке.

На встрече была подчеркнута важность предстоящей в Баку международной конференции «2017-Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог» с точки зрения дальнейшего сближения и расширения сотрудничества различных народов и национальностей друг с другом, с удовлетворением отмечено, что мультикультурализм является одной из приоритетных сфер государственной политики в Азербайджане и представители всех религий и культур, в том числе еврейской общины, сосуществуют в нашей стране в условиях дружбы.

На встрече также было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и США успешно развиваются.