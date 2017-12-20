Премьер-министр Турции прибыл в Нахчыван

2017-12-20 21:19 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в Нахчыван.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», в Международном аэропорту Нахчыван Йылдырыма встретилл председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов.

По прибытии в Нахчыван Йылыдрым возложил венок к памятнику Гейдара Алиева. Позже Йылдырым встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчывана Васифом Талыбовым. После встречи в честь премьера Турции будет дан званый ужин.

Визит Б.Йылдырыма является первым за последние девять лет из Турции на уровне премьер-министра.