44 возможных соперника азербайджанских клубов

2017-12-20 11:43 | www.oxu.az | 5

Стали известны 44 вероятных соперника азербайджанских клубов, которые начнут выступление в еврокубковом сезоне 2018/19 с I квалификационного раунда.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, уточнены некоторые представители 13 из стран, вступающих в борьбу с этого раунда. В этих странах с завершившимся чемпионатом обладатели золотых медалей являются вероятными соперниками чемпиона Азербайджана.

31 клуб, представляющий эти страны, является возможными соперником 3 наших команд в I квалификационном раунде Лиги Европы. Правда, в случае завоевания кубка страны 4 из этого 31 клуба - представители Беларуси и Швеции - вступят в борьбу в еврокубках со следующего раунда.



С первого квалификационного раунда начнут выступление в Лиге чемпионов 34, в Лиге Европы 94 команды. Их окончательный список станет известен по итогам чемпионатов, проводимых по системе «осень-весна».

Команды, которые вступят в борьбу с I квалификационного раунда еврокубков:

Лига чемпионов

БАТЭ (Беларусь), «Мальмё» (Швеция), «Русенборг» (Норвегия), «Астана» (Казахстан), «Шериф» (Молдова), «Валюр» (Исландия), ХИК (Финляндия), «Корк Сити» (Ирландия), «Торпедо» (Кутаиси, Грузия), «Спартак» (Юрмала, Латвия), «Флора» (Эстония), «Судува» (Литва), «Викингур» (Фарерские острова)

Лига Европы

«Динамо» (Минск, Беларусь), «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь)*, АИК, «Юргорден» (оба – Швеция), «Лиллестрём», «Мольде», «Сарпсборг» (все – Норвегия), «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш» (все – Казахстан), «Милсами», «Петрокуб» (оба – Молдова), «Вестманьяер», «Стярнан», «Хафнарфёрдур» (все – Исландия), КуПС, «Ильес», «Лахти» (все – Финляндия), «Дандалк», «Шемрок Роверс», «Дерри Сити» (все – Ирландия), «Чихура», «Динамо» (Тбилиси), «Самтредиа» (все – Грузия), «Лиепая», «Рига», «Вентспилс» (все – Латвия), «Левадия», «Калью» (оба – Эстония), «Стумбрас», «Жальгирис» (оба – Литва)

Э.Ш.

