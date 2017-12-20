В Азербайджане ожидается рост смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

2017-12-20 11:50 | www.oxu.az | 5

«В Азербайджане первое место среди причин смерти человека занимают сердечно-сосудистые, второе - онкологические заболевания».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом во время своего выступления на IV Национальной конференции по борьбе с табаком сказал заведующий отделом политики здравоохранения Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Набиль Сеидов.

По его словам, согласно проведенным анализам, 87% всех смертей в Азербайджане приходятся на неинфекционные заболевания:

«Число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 51%, а от рака - 11%».

Завотделом отметил, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2010-2020 годах в Азербайджане ожидается увеличение случаев смертей от неинфекционных заболеваний, а также в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями на 15%:

«По информации ВОЗ, до 2025 года в мире будет зарегистрировано 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. 4\5 из этих случаев будут зарегистрированы в странах с низким и средним доходом. Азербайджан также относится к странам со средним доходом».

Э.Ш.

