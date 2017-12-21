НАСА отправит "ядерный вертолет" на Титан

2017-12-21 00:26 | www.trend.az | 7

Следующий зонд НАСА из программы New Frontiers может вернуть первые образцы материи с кометы Чурюмова-Герасименко или попытается найти следы жизни и оценит вероятность ее возникновения на Титане, спутнике Сатурна, сообщили ученые на пресс-брифинге НАСА в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Титан - уникальная планета с плотной атмосферой, озерами, морями из углеводородов, сложным климатом и круговоротом веществ. Мы хотели бы продолжить дело "Кассини" и "Гюйгенса" и понять, есть ли все "кирпичики жизни" на его поверхности и может ли жизнь существовать там. В отличие от других посадочных модулей, наша "стрекоза" сможет перелетать с места на место, перемещаясь на сотни километров", - рассказывает Элизабет Тертл (Elizabeth Turtle), руководитель миссии DragonFly.

Подобный лендер, если он победит в конкурсе, станет крайне необычным и новым проектом для НАСА. В отличие от всех остальных миссий такого рода, таких как посадочная платформа "Финикс", "Гюйгенс", InSight и множество советских венерианских станций, DragonFly сможет перемещаться с места на место благодаря двум новациям.