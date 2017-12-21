Кадыров американцам: Не беспокойтесь, я пока не получал приказа – ВИДЕО

2017-12-21 00:56 | www.oxu.az | 6

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появление своей фамилии в американском санкционном списке.

Как передает Oxu.Az, он опубликовал в своем Instagram видео в тренажерном зале, где на фоне штанги заявил, что «еще не получал приказа ступить на землю США».

«Бедные американцы. Одна маленькая, но очень гордая Чеченская Республика не дает покоя целому государству. Пусть не беспокоятся, я пока не получал приказа ступить на землю США. Повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — отметил он.

Кадыров добавил, что «известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции».

Ранее 20 декабря американские власти дополнили список россиян, находящихся под санкциями по «Закону Магнитского». Кроме Кадырова, под действие ограничительных мер попали еще четыре человека.

С.Б.

