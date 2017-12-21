Армянский генерал признал поражение в ходе апрельских боев

2017-12-21 01:19 | www.oxu.az | 6

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян признал, что армянские войска потеряли часть оккупированных ими земель в ходе апрельских боев прошлого года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, Акопян рассказал об этом газете «Жоховурд».

Он отметил, что заново захватить эти территории сегодня нецелесообразно.

«Сегодня нецелесообразно решать мелкие задачи ценой жизни солдата и эскалации ситуации», - сказал военачальник.

По его словам, Азербайджан намерен вернуть Карабах, Зангезур и также Ереван.

Напомним, в ночь с 1 по 2 апреля 2016 г. в результате ожесточенных боев азербайджанская армия освободила стратегические высоты в Тертерском районе, высоту «Леле Тепе» и село Джоджуг Мардажнлы Джебраильского района, а также дороги в направлении сёл Гюлистан и Мадагиз от армянской оккупации.

С.Б.

