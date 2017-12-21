Биткоин продолжает дешеветь на удорожании Bitcoin Cash

2017-12-21 01:22 | www.trend.az | 6

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) показывает негативную динамику на рекордном удорожании Bitcoin Cash после запуска торговли альтернативной криптовалютой на платформе Coinbase, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.



По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23.00 мск биткоин дешевел на 6,55%, до 17,03 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,47%, до 16,53 тысячи долларов, на GDAX — на 6%, до 16,73 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 5,49%, до 16,64 тысячи долларов.

Bitcoin Cash, согласно данным CoinMarketCap, рос в цене на 49,84%, до 3,88 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 32%, до 3,53 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов Bitcoin Cash на данной бирже увеличивалась в цене на 52%. Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, дешевела на 1,92%, до 826,54 доллара, Ripple — на 2,76%, до 74,3 цента.