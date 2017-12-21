Неизвестный открыл стрельбу в больнице в штате Огайо

2017-12-21 01:54 | www.apa.az | 6

Неизвестный мужчина в среду открыл огонь в больнице в центре американского Цинциннати (штат Огайо).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter полицейского управления городаю

Злоумышленник стрелял также в стража порядка, но последний ранений не получил. "Подозреваемый мертв", - отметили в полиции, добавив, что, скорее всего, он совершил самоубийство.

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел в отделении, где оказывают срочную помощь людям, страдающим от психических расстройств.