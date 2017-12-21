Заместитель премьера Британии ушел в отставку из-за скандала с порнографией

2017-12-21 02:00 | www.trend.az | 6

Глава аппарата британского правительства, фактический заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку после того, как внутриправительственное расследование установило, что он ввел в заблуждение относительно порнографических материалов на его офисном компьютере, передает РИА Новости.



Расследование, продолжавшееся семь недель, установило, что Грин и его адвокат скрыли тот факт, что они знали о найденных в 2008 году на его офисном компьютере материалы. В последние месяцы, когда разразился скандал, Грин неоднократно заявлял, что полиция ничего не сообщила ему о находке.

"Я сожалею, что меня попросили подать в отставку за нарушение кода поведения министров, за которое я прошу прощения. Это было честью для меня - работать в правительстве в качестве министра по делам труда и пенсий и главы аппарата правительства", - говорится в письме Грина премьеру Терезе Мэй, текст которого распространила канцелярия премьера.

"Я ясно дал понять, что не скачивал и не смотрел порнографию на парламентском компьютере. Но я признаю, что нужно было более ясно выражаться в своих заявлениях для прессы, что адвокаты полиции говорили с моими адвокатами об обнаружении в 2008 году порнографии на компьютере, и о том, что полиция вновь поднимала этот вопрос в 2013 году", - отмечается в письме.