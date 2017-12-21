Васиф Талыбов встретился с премьер-министром Турции

2017-12-21 02:19 | www.apa.az | 7

20 декабря состоялась встреча председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова и премьер-министра Турецкой Республики Бинали Йылдырыма.

По сообщению АПА, информируя об истории образования и современном развитии автономной республики, что, несмотря на продолжающиеся уже более 25 лет блокадные условия, в автономной республике обеспечены продовольственная и энергетическая безопасность, расширены возможности использования альтернативных источников энергии и объем местного производства.

Было отмечено, чтоАзербайджан и Турция постоянно поддерживают друг друга на международной арене, выступают с единой позиции. Отметив, что важное место в развитии азербайджано-турецких связей принадлежит и Нахчыванской Автономной Республике, председатель Верховного Меджлиса подчеркнул, что развитие связей в области образования, здравоохранения, культуры, торговли, экономики и армейского строительства вызывает удовлетворение.

«Доля Турецкой Республики во внешнеторговом обороте Нахчывана увеличилась за 11 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом на 2 миллиона долларов США и составила 7 миллионов 685 тысяч долларов США. Согласно новому решению по регулированию, принятому правительством братской страны, производственным предприятиям Нахчыванской Автономной Республики предоставлена возможность свободной торговли в экспорте продукции в Турцию, что также имеет важное значение с точки зрения увеличения внешнеторгового оборота», - сказал председатель Верховного Меджлиса, выразив правительству Турции уважение и почтение за это решение. Подчеркнув, что народы Азербайджана и Турции исторически были вместе, председатель Верховного Меджлиса Васиф Талыбов отметил, что визит премьер-министра Турции в Нахчыван является показателем высокого уровня этих связей.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выразив удовлетворение тем, что после 2009 года вновь находится на древней нахчыванской земле, сказал, что за минувший период Нахчыван добился большого развития. Напомнив об участии и выступлении Президента Ильхама Алиева на состоявшемся в Стамбуле чрезвычайном Саммите Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима, премьер-министр подчеркнул, что высказывания Президента Азербайджана как по вопросу Иерусалима, так и в связи с нагорно-карабахским конфликтом чрезвычайно важны.

Премьер-министр отметил, что за последние 15 лет отношения между нашими странами стремительно развивались, введенная недавно в эксплуатацию железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс занимает особое место в дальнейшем развитии наших связей. Был подчеркнут также высокий уровень сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в области экономики, образования, в военной и других сферах.

В ходе беседы состоялся также обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между аэропортами Игдыра и Нахчывана. На встрече были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.