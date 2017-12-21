Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ракетную атаку из Йемена

2017-12-21 02:30 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп в разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом выразил солидарность в связи с ракетной атакой на резиденцию короля, говорится в сообщении Белого дома.



"Президент Дональд Трамп провел разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Президент Трамп выразил солидарность с Саудовской Аравией после пуска баллистической ракеты по официальной резиденции короля Салмана", - отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В Белом доме заявили, что это нападение было совершено "Корпусом стражей исламской революции".

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