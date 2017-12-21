В Киеве по обвинению в шпионаже арестован сотрудник Кабмина Украины

2017-12-21 02:34 | www.apa.az | 6
20 декабря сотрудники контрразведки СБУ задержали на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина.
Как передает АПА, по данным издания «Украинская правда», им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов.
Задержанный отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями, в том числе самостоятельно осуществлял перевод. По версии СБУ, он по заданию российских спецслужб собирал информацию о деятельности украинского правительства.
До работы в канцелярии правительства Станислав Ежов работал в посольстве Украины в США, в Верховной Раде а также в Администрации президента Украины.