В Киеве по обвинению в шпионаже арестован сотрудник Кабмина Украины

2017-12-21 02:34 | www.apa.az | 6

20 декабря сотрудники контрразведки СБУ задержали на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина.

Как передает АПА, по данным издания «Украинская правда», им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов.

Задержанный отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями, в том числе самостоятельно осуществлял перевод. По версии СБУ, он по заданию российских спецслужб собирал информацию о деятельности украинского правительства.

До работы в канцелярии правительства Станислав Ежов работал в посольстве Украины в США, в Верховной Раде а также в Администрации президента Украины.